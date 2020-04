Coronavirus: Leistbare Schutzmasken für alle

Kritik an einige Anbieter

Er kritisiert, dass die derzeitige Situation von einigen Anbietern schamlos ausgenutzt wird, da viele Menschen dabei nicht unterscheiden können, was in der Preisgestaltung angemessen ist und was nicht. Aus diesem Grund ist er aktuell mit weiteren Experten damit beschäftigt, die notwendigen Kapazitäten zu ermitteln, damit diese an seriöse europäische Geschäftspartner weitergegeben werden können. Da die dafür erforderliche Logistik bedarf der Mitarbeit der Experten, da es sich um jeweils eine Million FFP2- sowie FFP3-Masken pro Woche handelt.