Wirbel um Masken-Angebot von Wirtschaftskammer

Kammer bleibt stumm nach Kritik

Die Wirtschaftskammer Österreich wollte sich zu der eigentlichen Aktion und der Kritik auf „Krone“-Anfrage nicht näher äußern. Innerhalb der Kammermauern beklagt man aber: In den vergangenen Tagen gingen auf der zentralen Mailadresse schutz@wko.at so viele Anfragen ein, dass sich die Auslieferung der gefragten FFP-Atmenschutzmasken verschiebe. Schon diese Woche hätte geliefert werden sollen.

Am Sonntag ließ man die Mitgliedsbetriebe dann per Mail nur wissen, dass es der WKO-Außenwirtschaft gelungen sei, 1,5 Millionen Mundnasenschutz-Masken zu beschaffen. Die angebotenen FFP-2 Masken seien jedoch noch nicht erhältlich. „Parallel arbeiten wir mit Hochdruck an der Finalisierung für die Beschaffung von FFP2-Schutzmasken“, heißt es in der Nachricht weiter. Die eigentliche Zuteilung erfolge nach der Mitarbeiteranzahl. Die Bestellungen sind derzeit nur für Betriebe möglich, die geöffnet sind und direkten Kundenkontakt haben.