Fahrradkurier steigt noch kräftiger in die Pedale

Tausenden Menschen in Niederösterreich brach durch die Corona-Krise ihre Geschäftsgrundlage weg. Andere Arbeiten sind aber notwendiger denn je. Neben Medizinern, Pflegern, Supermarktkassierern und vielen mehr werden nämlich auch Zustelldienste dringend benötigt - und so tritt auch der St. Pöltner Andreas Gruber jetzt besonders stark in seine Pedale. Vor mehr als fünf Jahren machte er sich als Fahrradkurier in der Landeshauptstadt selbstständig und kooperiert seither mit Nahversorgern wie regionalen Greißlereien.