Warten auf Ergebnis: „Was läuft hier schief?“

Test nach acht Tagen

Erst am 19. März wurde ihm mitgeteilt, dass am 21. März eine Testung durchgeführt werde. Was dann auch geschah. Ein Abstrich wurde gemacht und dem Grazer gesagt, dass er in zwei Tagen das Ergebnis bekommen würde. Am 2. April meldete sich der Grazer bei der „Krone“. Er sitze in seiner Zweitwohnung in Wien und habe das Ergebnis nach wie vor nicht. „Ich bekomme jeden Tag eine SMS, in der ich ausfüllen muss, ob ich Husten, Schnupfen, Fieber oder Atemnot habe. Auf meine jüngste Nachfrage, wann ich das Testergebnis endlich bekomme, erhielt ich die Auskunft, dass es nochmals eine Woche dauern kann. Dann warte ich schon insgesamt drei Wochen!“