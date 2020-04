In Graz bleiben die Menschen daheim

Auf den Straßen sind nur vereinzelt Menschen

Der Schloßberg war am Wochenende komplett verwaist. Ein Mann genießt auf einer Bank sitzend die einmalige Stille, „vielleicht bleibts ja noch länger so ruhig“, scherzt er. Eine Joggerin läuft an ihm vorbei, sie trägt Atemschutzmaske und Gummihandschuhen. Die Frau nimmt den Schutz sichtlich ernst, was man nicht von allen Personen auf der Straße behaupten kann. Am Hauptplatz steht ein kleines Grüppchen, man trinkt Dosenbier, die Schutzmaske baumelt sinnlos um den Hals, daneben wartet ein Passant auf die Bim, er trägt seine Maske statt über Mund und Nase auf der Stirn. Ansonsten sind nur vereinzelt Menschen auf der Straße.