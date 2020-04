Gesundheitsminister warnt vor zu viel Optimismus

Die Regierung denkt unterdessen laut, aber vage über eine Öffnung der Geschäfte nach. Man werde die Fahrpläne für das langsame Hochfahren ab nächster Woche vorstellen, kündigte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Freitag an. Einen Zeitpunkt für eine mögliche Lockerung nannte er aber nicht. Möglicherweise schon am Montag könnte man wissen, wann der Handel trotz Corona-Krise wieder stärker anläuft, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Nationalrat. Er kündigte an, dass man sich mit den Experten am Sonntag die Zahlen ansehen werde.