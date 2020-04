Betreuung in allen Kindergärten

Viele Eltern stellt die derzeitige Coronakrise vor Probleme - vor allem jene, die trotz Sperre zahlreicher Betriebe arbeiten, um die Versorgung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Doch zumindest um die Betreuung ihrer Kinder müssen sie sich keine Sorgen machen. Denn auch die knapp 4000 Kindergarten-Pädagoginnen in Niederösterreich lassen ihre kleinen Schützlinge nicht im Stich: „Auch in diesen schwierigen Zeiten stehen sie zur Verfügung und halten die Kindergärten offen“, heißt es aus der zuständigen Abteilung des Landes. In allen Gemeinden ist sichergestellt, dass jene Kinder, die Betreuung benötigen, diese auch bekommen. Betroffen sind derzeit 1000 Mädchen und Buben, das sind knapp zwei Prozent der nahezu 53.000 Zweieinhalb- bis Sechsjährigen im Land. Geachtet wird in den Gruppen derzeit besonders auf vermehrte Hygiene und darauf, die „Kinderdichte“ zu reduzieren: „Unsere kleinen Besucher sind hier also gut und sicher aufgehoben“, erklärt eine Leiterin.