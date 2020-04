Gaisbergstraße wird am Wochenende gesperrt

Die Straße auf den Gaisberg in Salzburg, ein beliebtes Ausflugsziel bei schönem Wetter, wird am kommenden Samstag und Sonntag für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Es gehe darum, die Menschen vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, erklärte am Donnerstag der Bürgermeister der Stadt Salzburg, Harald Preuner (ÖVP), in einer Aussendung. Radfahren ist erlaubt.