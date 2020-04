Von der Leyen räumt Fehler in Corona-Krise ein

In einem offenen Brief richtete die Kommissionspräsidentin einen Appell an die EU-Mitgliedsstaaten. Viele Länder hätten nicht begriffen, dass nur eine gemeinsame Lösung gegen die Pandemie wirken würde. „Das war ein schädliches Verhalten und hätte vermieden werden sollen“, schrieb sie am Donnerstag in der römischen Tageszeitung „La Repubblica“.