Harry & Meghan: Queen „schockiert“ über USA-Umzug

Lassen Prinz Harry und Herzogin Meghan die Königsfamilie in der Zeit der Corona-Krise im Stich? Geht es nach Dan Wootton, ist diese Frage eindeutig mit „Ja“ zu beantworten. „Ich kann Ihnen sagen, dass innerhalb der königlichen Familie eine ernsthafte Enttäuschung über die Entscheidung von Harry und Meghan herrscht, von Kanada nach Los Angeles zu ziehen, anstatt zumindest in dieser Krisenzeit nach Frogmore Cottage in Windsor zurückzukehren“, erklärte der Chefredakteur der britischen „Sun“ in einem Interview mit „talkRADIO“.