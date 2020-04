Frischluft mit Sicherheit für Ihre Katze

Gekippte Fenster als mögliche Todesfalle

Die größte Gefahr in einem Haushalt geht nach wie vor von gekippten Fenstern aus, denn Katzen versuchen oft, durch die vermeintliche Lücke zu schlüpfen. Dabei rutschen sie nicht selten ab und bleiben stecken. Durch ihr eigenes Körpergewicht sinken sie immer tiefer in den Spalt und können sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zuziehen. Bitte schützen Sie ihre Katze und treffen Sie wichtige Sicherheitsvorkehrungen! Kontrollieren Sie im Frühjahr auch die bereits angebrachten Katzenschutzgitter an Fenstern und das Netz am Balkon.