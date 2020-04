Selbst genähte Masken als kreativer Online-Hit

Masken nach Maß

Die Maßschneiderei von Nicole Legat in Freistadt bietet ebenfalls Gesichtsmasken aus Stoff an, in Linz sind sie bei Sabine Santoni („Santoni näht“) bestellbar. Die Schneidermeisterin fertigt sie aus heiß waschbarer Baumwolle, mit einem Drahtbügel zum Fixieren an der Nase.