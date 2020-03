So wild trieb es Tennis-Star Kournikova früher

Der US-Journalist stützt sich in seinem Rückblick auf die Saison 2000 mit Anna Kournikova dabei vor allem auf das Buch. „Venus Envy“ von Tennis-Kolumnist L. Jon Wertheim aus dem Jahr 2001. Der Autor beschrieb das damals 19-Jährige „Wunderkind“ als erste Sportlerin, die Männer so behandelt, wie die meisten männlichen Prominenten das mit Frauen tun. „Sie besaß die unheimliche Fähigkeit, ein halbes Dutzend Liebhaber am unteren Ende ihres Jojos zu halten“, heißt es.