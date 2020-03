Kelly Osbourne: So geht es ihrem Vater Ozzy

„Nehmen jeden Tag, wie er kommt“

Osbourne hat vor einiger Zeit die Diagnose Parkinson bekommen. Kelly erklärte danach dem „Daily Mirror“: „Das Leben passiert einfach und jeder bekommt ein anderes Kartendeck und alles hängt davon ab, wie du damit spielst. Wir nehmen jeden Tag so an, wie er kommt.“ Dem Black Sabbath-Rocker gehe es „unglaublich“, beruhigte Kelly alle besorgten Fans damals. „Wir hätten uns nicht viel näher kommen können, aber das haben wir. Jeder verhält sich so, als ob der Weltuntergang bevorstünde, aber so ist es nicht. Es ist nur etwas, mit dem wir klarkommen müssen.“