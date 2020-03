Hangbrücke: Sanierung hängt in Warteschleife

Die Brücke zwischen dem Kahlenbergerdorf und Klosterneuburg ist – wie berichtet – in die Jahre gekommen. Ursprünglich hätte die Sanierung bereits vergangenes Jahr starten sollen, später wurde der Termin immer weiter hinausgeschoben, aus Ende April wird nun auch nichts: „Die Höhe der Angebote war nicht im erwarteten Rahmen und daher nicht zu akzeptieren“, so Brückenbau-Chef Hermann Papouschek aus Wien. Konkrete Summen will er allerdings nicht nennen.