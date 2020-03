Milchtransporter landete im Graben

Um 1.13 Uhr wurde die Feuerwehr Freidorf zu einer Lkw-Bergung in die Waldhüter-Kreuzung alarmiert. Die Mannschaft rückte mit HLF 2 zum Einsatzort aus. Dort angekommen wurde festgestellt, dass ein Milchtransporter von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben stürzte. Anschließend wurde ein Ersatz-Transporter angefordert, um die Milch aus dem verunglückten Transporter ab- bzw. umzupumpen. Mit Unterstützung des Kranfahrzeuges der FF Groß St. Florian wurde der Lkw aus dem Graben geborgen. Glücklicherweise entstand nur ein Sachschaden, verletzt wurde niemand. Nach diversen Reinigungsarbeiten konnten die Kameraden um 5 Uhr wieder in ihre Rüsthäuser einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen.