Ein Bezirk sucht nach einer Erklärung

Viele Infizierte in örtlichem Pflegeheim

„Wir waren von Anfang an bestrebt, die Ursachen zu erheben. Vielleicht waren es Menschen, die in Ägypten auf Urlaub waren oder skifahren in Ischgl, wir wissen es nicht“, meint der Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer. „Das Pflegeheim Menda ist ein Hotspot, dort gibt es viele Menschen mit Vorerkrankungen.“ Das bestätigt auch der Hartberger Bürgermeister Marcus Martschitsch: „Allein in Hartberg haben wir rund 80 Infizierte, im Pflegeheim Menda gibt es die meisten Fälle.“ Wieviele das genau sind, wollte allerdings weder der Leiter des Heimes Johann Fuchs, noch der Landessprecher der Sozialhilfeverbände Gerald Maier sagen, zu heikel wäre die Situation. Bekannt ist laut Bezirkshauptmann Wiesenhofer aber, dass im Bezirk etwa 1200 „Quarantäne-Bescheide“ ausgestellt wurden, davon sollen derzeit noch rund 400 aktiv sein.