Schramböck: „Überzeugt, dass Geld reichen wird“

Pro Fall sind für die nächsten drei Monate maximal 6000 Euro vorgesehen. „Man kann die Notfallhilfe bequem online beantragen. Je nach Grad der Betroffenheit werden dann die Gelder in der jeweiligen Höhe ausbezahlt. Wir sind jedenfalls überzeugt davon, dass wir mit der Milliarde durch diese Phase kommen. Nach dem Motto ,Koste es, was es wolle‘ wird es aber im Notfall weiteres Geld geben“, so Schramböck.