Stoff aus Meeresschwamm Waffe gegen Coronavirus?

Wirkstoff verhindert Vermehrung von RNA-Viren

Der Wirkstoff hemme die Eiweißsynthese und damit die Vermehrung von RNA-Viren - zu denen auch das Coronavirus SARS-CoV-2 (Bild unten) gehört - und verhindere zudem das Eindringen von Viren in das Zellgewebe, so die Freiberger Forscher. Am Beispiel von Tumorzellen konnten sie in vorklinischen Studien nachweisen, dass die vom Schwamm gebildete Substanz auf die Zellen selbst nicht toxisch wirkt.