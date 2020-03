Schamane von Prinzessin: „Pandemie vorausgesagt“

In einem britischen TV-Interview, in das er aus seinem Haus in Kalifornien zugeschaltet wurde, überraschte der 45-Jährige mit seinem Statement: „Ich habe die Gesundheitskrise kommen sehen. Wir sind an einem Punkt in der Evolution angekommen, wo wir alle zusammenkommen müssen. Die Pandemie wird uns lehren, uns vom Narzissmus abzuwenden und zu realisieren, was wirklich wichtig ist.“