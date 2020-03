Kurzarbeit bei den ÖBB: Tausende Jobs betroffen

Bus- und Cargobereich betroffen

Im Moment würden noch die in Frage kommenden Unternehmensbereiche analysiert, so Matthä. „Aber es ist wohl im Bus- und Cargobereich, in der Instandhaltung, in der Infrastruktur und beim Verschub ein Thema.“ Zur Zahl der betroffenen Mitarbeiter gibt er sich noch bedeckt - sagt aber: „Auf mehrere Tausend kommt man bei einem Unternehmen unserer Größe aber schnell.“