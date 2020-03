Neuer Brau-Union-Chef kommt aus den eigenen Reihen

Derzeit für Lebensmittelhandel verantwortlich

Seit heute steht offiziell auch sein Nachfolger an der Spitze von Österreichs größter Brauerei, zu der Marken wie Zipfer, Gösser, Kaiser und Schwechater gehören, fest: Klaus Schörghofer. Der Mann aus Waidhofen an der Ybbs studierte Wirtschaftspädagogik an der Johannes-Kepler-Universität in Linz, ist seit 2005 beim Unternehmen tätig und führt seit 2018 das Geschäftsfeld Lebensmittelhandel bei der von Linz aus agierenden Brau Union Österreich.