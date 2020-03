Boko Haram tötete bei Angriffen über 100 Soldaten

Bei zwei Angriffen der islamistischen Terrormiliz Boko Haram sind in Nigeria und im benachbarten Tschad weit über 100 Soldaten getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Im Tschad seien 92 Soldaten bei Kämpfen mit Boko Haram in Boma gestorben, einer Halbinsel im Tschadsee an der Grenze zu Nigeria, berichtete die Zeitung „TchadInfo“ am Dienstag. Sie seien in einen Hinterhalt geraten.