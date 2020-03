Mit neuem Mut und neuen Ideen

Beinl ist einer von 1481 heimischen Unternehmern, die in der Krise auf der Plattform „Das pack ma“ besondere Dienstleistungen anbieten. Wie berichtet, gibt es von „Irenes Kräuterkistl“ in Rosegg über den Zitrusladen in Faak am See bis zum Obi-Markt in Wolfsberg eine breite Auswahl aller Branchen, wo Unternehmer rasch reagiert und auf Zustellung oder Selbstabholung umgestellt haben.