Nähen gegen Coronavirus: Vorzeigemodell im Ländle

Was nicht alles geht, wenn nichts mehr geht. Zurzeit geht es um Schutzmasken, seit Corona weltweit eines der heiß begehrtesten Güter. Auch in Österreich haben die Masken höchste Priorität, wer hätte das vor einigen Wochen noch gedacht? Österreich will sich jedenfalls nicht nur auf ausländische Lieferungen und Befindlichkeiten verlassen, und tut wohl gut daran. Daher will man die Produktion auch im eigenen Land vorantreiben, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober betont.