Amüsant: Täglich neue Clips vom Schubert Theater

Der für viele Wiener regelmäßige Besuch im Theater bleibt auch die nächsten Wochen aus. Doch die Kulturschaffenden lassen sich was einfallen, um uns die Bühne ins Wohnzimmer zu bringen. So auch das Schubert Theater, das grandiose Puppentheater für Erwachsene. Unter dem Motto #stayathomewithpuppets zeigen die Darsteller und ihre Puppen täglich in kurzen Clips, was sie in Quarantäne so erleben.