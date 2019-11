Das echte Wien in „Die Welt ist ein Würstelstand“

Ein Panoptikum an Figuren, in deren Zentrum die Würstelverkäuferin Resi Resch steht, Besitzerin eines Würstelstands im Herzen der Stadt. Sie ist eine wahre Institution - für Hofrat, Gastarbeiter, Schulkinder und Pensionisten. Daneben eine Musikerin in der Figur einer Obdachlosen, die ihr Lager neben dem Würstelstand aufgeschlagen hat und mit Frau Resch friedlich co-existiert. Nicht zuletzt eine philosophische, gesellschaftskritische und Welt-verstehende Ratte in der Mülltonne.