Schramböck: 2 Mio. OP-Masken bis Ende der Woche

Diese Masken sollen dann umgehend an alle Einrichtungen verteilt werden. „Wir tun alles, um sicherzustellen, dass es hier zu keinen Engpässen kommt. Wir ziehen in diesen herausfordernden Zeiten alle an einem Strang. Vielen Dank für den enormen Einsatz allen Beteiligten“, so Schramböck.