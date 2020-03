Mehr als 92.000 Steirer beantragten ein Wahlkarte

Die meisten Wahlkarten wurden im Bezirk Graz-Umgebung ausgestellt: 16.146. Es folgten die Bezirke Bruck-Mürzzuschlag (11.134) und Liezen (8570). Am wenigsten Briefwähler gibt es in den Bezirken Leoben (5363), Voitsberg (4438) und Murau (3036). In Murau gingen prozentuell übrigens die meisten Menschen zum vorgezogenen Wahltag am Freitag, 13. März.