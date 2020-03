Trotz Krise: 33.480 Steirer nutzten den Vorwahltag

Murau einsam an der Spitze

Ein Blick auf die Bezirke zeigt ganz unterschiedliche Beteiligungen. Am „resistentesten“ zeigten sich die Obersteirer: In Murau nutzten gar neun Prozent der Wahlberechtigten den Vorwahltag, mehr als sechs Prozent waren es in Liezen. An dritter Stelle liegt mit 4,34 Prozent Murtal. Auch Voitsberg und Weiz knackten die 4-Prozent-Marke.