Madonnas Badewannen-Predigt ärgert Fans

„Wenn das Schiff untergeht, gehen wir alle unter“

Nämlich dass die Pandemie keinen Unterschied macht, ob du reich oder berühmt bist oder nicht: „Es ist auch egal, wie schlau du bist, wie alt und welch tolle Storys du erzählen kannst. Das Coronavirus behandelt alle gleich, was das Schreckliche und auch das zugleich Großartige ist. Das Schreckliche ist, dass es uns alle in vielen Bereichen gleichgesetzt hat. Und das Wundervolle ist, dass es uns in vielen Bereichen gleichgesetzt hat.“