Corona-Krise: Wasserverbrauch um 5 Prozent höher

In Österreich ist der Wasserverbrauch im Vergleich zum vergangenen Jahr derzeit um etwa fünf Prozent höher. „Eine flächendeckende Versorgung“ sei aber gesichert, wurde seitens der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach am heutigen Weltwassertag bestätigt. Der höhere Verbrauch liege daran, dass angesichts der Coronavirus-Krise Hunderttausende Menschen zuhause arbeiten. Viele Menschen sind zudem in Quarantäne.