Theaterschauspieler Sascha Oskar Weis gestorben

Der gebürtige Wiener war seit 2009 am Salzburger Landestheater tätig und festes Ensemblemitglied. Zuvor war er zehn Jahre in Deutschland an den Theatern Bielefeld, Bonn, Düsseldorf, Essen, Koblenz, Mainz und in der Schweiz in Bern engagiert. Zu seinen Paraderollen gehörte Mozart in Peter Shaffers „Amadeus“, Mercutio in „Romeo und Julia“, Danny in „Grease“ und Tony in „West Side Story“. In der laufenden Spielzeit brillierte er als Professor Higgins im Musical „My Fair Lady“ amSalzburgerLandestheater.