Corona-Tests: „Sehr viele regionale Unterschiede“

In Österreich wird je nach Bundesland unterschiedlich oft auf das Coronavirus getestet, weswegen einige Experten die Aussagekraft der Angaben kritisieren. So habe es 5700 Testungen bisher in Tirol gegeben, aber nur 3500 Testungen in Wien und das, obwohl Wien in etwa zweieinhalb Mal so viele Einwohner habe wie Tirol. Man habe also in Wien viermal weniger getestet.