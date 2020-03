„Tourismus-Weltmeister“ international unter Druck

Der Tiroler Tourismusweltmeister wird neben all der Dramatik um Erkrankte zunehmend zum Gespött in den Sozialen Medien. Was setzt die TW dem entgegen?

Tirol hat als erstes Bundesland die schärfsten Maßnahmen ergriffen. Politiker in europäischen Ländern bekennen, dass sie die Situation unterschätzt haben. Im Nachgang wird sicher geprüft, was besser gemacht werden hätte können. Aktuell geht’s um die Bekämpfung des Coronavirus.