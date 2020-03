Jetzt ist die Party vorbei: Auch USA greifen durch

Nur einen Steinwurf vom Strand entfernt läuft langsam die MSC Divina ein - sie war eines der letzten Kreuzfahrtschiffe in der Region, das noch Passagiere an Bord hatte. An den mächtigen Docks des Port Miami liegen die schwimmenden Hotels dicht aneinandergereiht. Niemand winkt zum Abschied von den Balkonen, es bläst kein Horn, die Stille ist gespenstisch.