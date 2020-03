Arnold Schwarzenegger ermahnt US-Spring-Breaker

Dann erklärt er: „Weil genau das ist es, wie ihr den Virus bekommt. So kriegt ihr es. Mit Kontakt zu anderen Menschen. Also bleibt Weg von Menschenansammlungen! Hört auf, in Restaurants und Outdoor-Cafés zu gehen. Speziell jetzt im Frühling, wenn alle Kids zum Beach gehen und feiern und trinken. Das ist keine gute Idee. Haltet euch voneinander fern. Geht heim. Und dann könnt ihr das Virus überstehen. Und in kurzer Zeit. Aber, ihr müsst diesen Anweisungen folgen.“