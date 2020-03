136 Anzeigen - Marktleben in Linz geht weiter

Ruhig am Bauernmarkt

Vorbildlich und ruhig lief es beim Bauernmarkt in der Rieder Markthalle ab. Die Wenigen, die da waren, waren besonders auf Hygiene aus. In OÖ gab es bereits 136 Anzeigen wegen Verstößen gegen Beschränkungen. Sie stammten vermehrt aus dem Linzer Zentralraum. Auch am Südbahnhof zogen Polizisten ihre Runden.