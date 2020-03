Für Fußball-Kultklub geht es ums Überleben

Vorwärts Steyr kämpft ums Überleben! Mit diesem dramatischen Aufschrei ging der Fußball-Zweitligist an die Öffentlichkeit. „Unsere Lage ist dramatisch“, sagt Präsident Reinhard Schlager. Wegen der ausgesetzten Liga fehlen Einnahmen, dafür gehen aber die Zahlungen weiter. Inklusive Mannschaft stehen knapp 50 Personen auf der Klub-Gehaltsliste. Der Verein will die Spieler in Kurzarbeit schicken. „Aber jeder einzelne muss für sich zustimmen“, weiß Schlager. Der aber auch Rückhalt von Sponsoren und Fans spürt. „Mach dir keinen Kopf, wir unterstützen euch sicher weiter“, versprach ein Geldgeber. Trotzdem weiß Schlager: „Wir haben das kleinste Budget in der Liga, keine großen Rücklagen.“