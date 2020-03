Coronavirus-Maßnahmen bei den britischen Royals

Queen Elizabeth in Quarantäne

Auch der Rest der königlichen Familie ergriff Maßnahmen. Prinz Charles, Herzogin Camilla, der Herzog und die Herzogin von Cambridge und die Queen sagten anstehende Veranstaltungen ab. Queen Elizabeth zählt wegen ihres Alters zur Risikogruppe. Sie wird sich bis Ostern in Windsor Castle in Quarantäne begeben.