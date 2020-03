Aktuell 137 Corona-Fälle im Bundesland Salzburg

Das Land Salzburg hat Donnerstagfrüh die aktuellen Zahlen zum Coronavirus bekanntgegeben: Mit Stand 19.3 um 16.15 Uhr gibt es 137 Erkrankte, wovon sich 109 Personen noch am Land aufhalten. Am meisten Corona-Fälle gibt es mit 31 Betroffenen zurzeit im Pongau, 29 im Pinzgau, 27 in der Stadt Salzburg, 20 im Flachgau sowie vier jeweils im Lungau sowie im Tennengau. Die weiteren Fälle müssen den jeweiligen Bezirken erst zugeordnet werden.