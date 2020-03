Lauter Hilfeschrei aus der mobilen Pflege

Sie behandeln die Alten, die Kranken, die Schwachen – und wurden damit zuletzt offenbar allein gelassen. In einer Mail wandte sich die mobile Pflege in Tirol an die Landesregierung, denn die Lage sei ernst: „Der Großteil der mobilen Pflegeorganisationen verfügt nicht über jene Schutzausrüstung, die im Umgang mit Covid-19-Patienten benötigt wird“, schlagen die Betroffenen Alarm. „Ein Tanz auf der Rasierklinge“, denn gerade die mobile Pflege kümmert sich um jene Menschen, die in der Risikogruppe sind. Kommt es hier zu Corona-Verdachtsfällen, wäre eine weitere Betreuung aufgrund der fehlenden Ausrüstung nicht mehr möglich. Die Folgen – fatal. Nur ein einziger Corona-Patient könne im schlimmsten Fall ein ganzes Sprengel-System lahm legen. Die zu betreuenden Personen müssten dann in die (bald vollen) Krankenhäuser gebracht werden.