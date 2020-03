Ski-Urlaub in Lech: Drozda negativ getestet

Der Coronavirus macht nun auch dem SPÖ-Parlamentsklub zu schaffen. Der frühere Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda hat sich am Dienstag nach Absprache mit der Parlamentsdirektion in Heim-Isolation begeben, wie die Partei bestätigte. Drozda war zuletzt auf Skiurlaub im mittlerweile unter Quarantäne gestellten Lech am Arlberg. Mittlerweile ist klar: Drozda ist nicht mit dem Coronavirus infiziert. Der Abgeordnete hat sich einem Test unterzogen, dieser liegt nun vor und ist negativ, hieß es am Dienstagabend aus der Parlamentsdirektion.