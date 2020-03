Wahlkartenfrist für Gemeinderatswahlen verlängert

Das Land Steiermark hat die Frist für die schriftliche Beantragung von Wahlkarten für die Gemeinderatswahlen verlängert. Sie hätten eigentlich am 22. März stattfinden sollen und sind wegen des Coronavirus verschoben worden. Die Sonderregel besagt nun, dass Wahlkarten schriftlich bis Freitag, 20. März, beantragt werden können, hieß es in einer Aussendung am Montag. Ursprünglich war das nur bis Mittwoch, 18. März, möglich.