„Gerechtes“ Coronavirus „rafft die Alten dahin“

FDP-Abgeordneter machte Infektion im Rahmen der Kritik öffentlich

Heftige Kritik an der Parodie ließ nicht lange auf sich warten. Besonders eine Meinung fällt auf: Der FDP-Abgeordnete Thomas Sattelberger schrieb auf Twitter zu der „makaberen ARD-Satire“: „ARD/ZDF lernen nichts.“ Sattelberger ist der dritte Corona-Fall in der FDP-Fraktion und machte seine Infektion mit dem Tweet bekannt: „Ich bin 70 geworden und weiß seit einer Stunde, dass ich Corona-positiv bin“, fügte er der Empörung über die Satire an.