In den Redaktionen Tirols an Zukunft mitschreiben

Wir befinden uns in bewegenden Zeiten, in denen einmal mehr deutlich wird, welche tragende Rolle die Medien in diesem Land haben. Auch in Krisenzeiten wird mit großer Verantwortung rund um die Uhr informiert und Bewusstsein geschaffen. Die Tiroler Journalismusakademie bietet auch heuer die dafür nötige Ausbildung.