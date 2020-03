England: Zahl der Toten in 24 Stunden verdoppelt

In Großbritannien hat sich die Zahl der Todesfälle durch die Covid-19-Pandemie binnen 24 Stunden von elf auf 20 fast verdoppelt. Alle neuen Fälle gehörten Risikogruppen an, sagte am Samstag der Mediziner Chris Whitty, der die Regierung in London berät. Alle Opfer litten unter Vorerkrankungen und waren älter als 60 Jahre, heißt es.