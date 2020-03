Polizei in Bozen mahnt: „Bleiben Sie zu Hause“

Italien ist nach China das am schwersten von der Coronavirus-Pandemie getroffene Land. Die Polizei in Bozen informiert die Bevölkerung sogar per Lautsprecher auf der Straße über die Lage - und sie mahnt: „Bleiben Sie zu Hause!“ Trotz drakonischer Vorbeugungsmaßnahmen nimmt die Zahl der Todesopfer in Italien weiterhin zu. Am Freitag wurden 250 zusätzliche Todesfälle gemeldet. Damit stieg die Zahl der Opfer seit Beginn der Epidemie am 21. Februar auf 1266, teilte der Zivilschutz am Freitag in Rom mit. Südtirol hat unterdessen einen weiteren Todesfall zu beklagen.