Coronavirus: Stadt richtet Hotline ab Montag ein

Im Lungau in Tweng steht seit Freitag eine Hotelmitarbeiterin (21) in Quarantäne genauso wie ein Pinzgauer in Zell am See, der positiv getestet wurde. Zum ersten Mal hat sich auch ein Kind mit dem Virus infiziert. Das eineinhalbjährige Baby befindet sich mit seiner Mutter, die bereits am Donnerstag positiv getestet wurde, in der Stadt in Quarantäne.