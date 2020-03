Coronavirus: Kleinkind in Salzburg erkrankt

Am späten Freitagnachmittag hat das Land Salzburg zwei weitere bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Nachdem bereits am Vortag eine 33-Jährige in der Stadt Salzburg positiv getestet wurde, ist nun auch ihr eineinhalbjähriges Kind an Covid-19 erkrankt. Gemeinsam mit dem Vater befindet sich die Familie derzeit daheim in häuslicher Isolation.